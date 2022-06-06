Керченский политехнический колледж полностью отремонтировали после ЧП со стрельбой в 2018 году

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что керченский политехнический колледж, где в 2018 году студент открыл стрельбу и устроил взрыв, полностью отремонтирован.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

«Колледж в Керчи, который пострадал в результате трагических событий, сейчас полностью обновлён. Теперь там вообще ничего не напоминает о происшедшем. Это современнейшее учебное заведение, где детей учат первичным профессиональным навыкам», — рассказал Константинов.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.