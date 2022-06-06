Участники Radio Monte Carlo Golf Cup обсудили перспективы развития музыки, спорта и туризма

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Участники Radio Monte Carlo Golf Cup обсудили перспективы взаимодействия и развития музыки, спорта и туризма.
Участники Radio Monte Carlo Golf Cup обсудили перспективы развития музыки, спорта и туризма
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Мероприятие предваряет юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. Участниками Radio Monte Carlo Golf Cup стали ведущие эксперты в сфере финансов, недвижимости, туризма и индустрии впечатлений, а также звезды российской эстрады, заинтересованные в развитии музыкальной отрасли в России.

Программа включала бизнес-сессии «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйверы развития территорий» и «Русская Медиагруппа: Creative & Business».

«Московская область обладает огромным рекреационным потенциалом, который постоянно расширяется. В регион приезжают сотни тысяч туристов. В Московской области 923 отеля, 189 мест для отдыха у воды. Регулярно проходятся крупнейшие фестивали, например, «Лето. Музыка. Музей», «Сыр. Пир. Мир» и другие», — заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

Со своей стороны, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что Байкал — это визитная карточка региона.

«Мы активно развиваем зимний туризм на Байкале, в том числе и идею гольф-туров на Байкал», — сообщил он.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.

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