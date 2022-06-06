В России разработают единую концепцию преподавания истории в вузах

Короткая ссылка
Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский рассказал, что российское историческое общество (РИО) готовит единую концепцию преподавания истории в вузах. Эта работа будет выстроена на базе Института российской истории РАН.
В России разработают единую концепцию преподавания истории в вузах
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».

В настоящее время история на непрофильных факультетах преподаётся в объёме минимум двух зачётных единиц, или 72 академических часов, отметил эксперт.

«Если мы вводим дополнительные часы, то мы должны ответить на вопрос: какими историческими знаниями должны обладать люди, получающие высшее образование в России? Профессиональная дискуссия ведётся в двух направлениях: нужно ли повторять в вузе школьный курс или лучше сконцентрироваться на ключевых вехах нашей истории и рассмотреть значимые периоды в контексте мировой истории», — сказал Могилевский, отметив, что оба подхода имеют право на существование.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить