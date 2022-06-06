В России разработают единую концепцию преподавания истории в вузах
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».
В настоящее время история на непрофильных факультетах преподаётся в объёме минимум двух зачётных единиц, или 72 академических часов, отметил эксперт.
«Если мы вводим дополнительные часы, то мы должны ответить на вопрос: какими историческими знаниями должны обладать люди, получающие высшее образование в России? Профессиональная дискуссия ведётся в двух направлениях: нужно ли повторять в вузе школьный курс или лучше сконцентрироваться на ключевых вехах нашей истории и рассмотреть значимые периоды в контексте мировой истории», — сказал Могилевский, отметив, что оба подхода имеют право на существование.
Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.