В России разработают единую концепцию преподавания истории в вузах

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский рассказал, что российское историческое общество (РИО) готовит единую концепцию преподавания истории в вузах. Эта работа будет выстроена на базе Института российской истории РАН.

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».

В настоящее время история на непрофильных факультетах преподаётся в объёме минимум двух зачётных единиц, или 72 академических часов, отметил эксперт.

«Если мы вводим дополнительные часы, то мы должны ответить на вопрос: какими историческими знаниями должны обладать люди, получающие высшее образование в России? Профессиональная дискуссия ведётся в двух направлениях: нужно ли повторять в вузе школьный курс или лучше сконцентрироваться на ключевых вехах нашей истории и рассмотреть значимые периоды в контексте мировой истории», — сказал Могилевский, отметив, что оба подхода имеют право на существование.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.