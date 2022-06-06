В России предложили создать электронную библиотеку учебников по истории для вузов

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Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский заявил, что в стране необходимо создать отдельную электронную библиотечную систему для учебников и учебных пособий по истории для вузов.
В России предложили создать электронную библиотеку учебников по истории для вузов
  • Gettyimages.ru

В настоящее время вузы закупают электронные пособия на конкурсной коммерческой основе. При этом многие экономят и приобретают более выгодный, но не лучший с содержательной точки зрения вариант, отметил Могилевский в беседе с «Парламентской газетой».

«Я считаю, что нам стоит двигаться к созданию отдельной электронной библиотечной системы для учебников и учебных пособий по истории, причём эта система должна быть государственной и бесплатной для вузов», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.

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