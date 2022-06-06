Оренбуржье посетили более 1 млн туристов в 2021 году

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в 2021 году регион посетили более 1 млн туристов.
Оренбуржье посетили более 1 млн туристов в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«В конце прошлого года мы подписали соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ». В зоне внимания — развитие туристических локаций Оренбуржья. Мы проводим большую работу в нашем городе-курорте — Соль-Илецке. В прошлом году начали реконструкцию городских очистных сооружений. Это улучшит экологию и позволит подключить новые объекты туристической инфраструктуры. В этом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на эти цели направим 700 млн рублей», — добавил Паслер.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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