«Командирские» полёты дальней авиации ВКС России прошли в Саратовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Полётами, которые проходили в дневное и ночное время, руководил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович. В них был задействован только руководящий состав авиационного полка и подразделений.
Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, полёты строем и на малых высотах. На земле инженерно-технический состав также отработал организацию и подготовку полётов.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.