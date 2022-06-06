«Командирские» полёты дальней авиации ВКС России прошли в Саратовской области

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Учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области.
«Командирские» полёты дальней авиации ВКС России прошли в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Полётами, которые проходили в дневное и ночное время, руководил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович. В них был задействован только руководящий состав авиационного полка и подразделений.

Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, полёты строем и на малых высотах. На земле инженерно-технический состав также отработал организацию и подготовку полётов.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

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