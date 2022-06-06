В Ново-Переделкине предложили построить спорткомплекс с медицинским центром
- РИА Новости
Как отметила Княжевская, участок для строительства реализуют на торгах. Он расположен недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии.
«Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким — максимальная высота здания не будет превышать 20 м, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придётся как раз кстати», — сообщила Княжевская.
Общая площадь участка составит около гектара.
Будущий застройщик также должен будет обеспечить подъезд к территории и благоустроить свободные участки.