В Ново-Переделкине предложили построить спорткомплекс с медицинским центром

В районе Ново-Переделкино на западе Москвы предложили построить спорткомплекс с возможностью размещения медицинского центра, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Как отметила Княжевская, участок для строительства реализуют на торгах. Он расположен недалеко от станции метро «Боровское шоссе» Солнцевской линии.

«Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким — максимальная высота здания не будет превышать 20 м, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придётся как раз кстати», — сообщила Княжевская.

Общая площадь участка составит около гектара.

Будущий застройщик также должен будет обеспечить подъезд к территории и благоустроить свободные участки.