На западе Москвы возведут ещё один индустриальный квартал

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве одобрили ещё один проект в рамках комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Участок, подлежащий редевелопменту, находится в районе Солнцево на западе столицы.

РИА Новости