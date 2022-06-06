На западе Москвы возведут ещё один индустриальный квартал
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«Площадь участка по новому проекту составляет 7,7 га. Сейчас там находятся автосервис, несколько стоянок, автомойка и открытый склад сыпучих материалов. Инвестиции в новый объект на западе Москвы составят около 12,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать в новом индустриальном квартале свыше 3,7 тыс. новых рабочих мест», — рассказал вице-мэр.
Инвестиции в новый объект составят около 12,5 млрд рублей, добавил Ефимов.
Ранее телеканал «360» сообщил о планах строительства новых спортивных объектов в Подмосковье.