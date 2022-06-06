Моряки отработали манёвры с имитацией аварийных условий в ходе учений «Баренц-2022»

Подводники в ходе учений «Баренц-2022» в Мурманске приняли участие в сложнейшей операции по условному спасению на море со стыковкой подлодки со спасательным глубоководным аппаратом АС-34.

Об этом информирует телеканал «Звезда».

Когда дизель-электрическая лодка погрузилась на дно, аппарат также провёл погружение и стыковку с субмариной.

Учения прошли успешно.

Сообщается, что аппарат способен погрузиться на километровую глубину и принять на борт до 20 человек.

«Это сравнимо со стыковкой в космосе, но тут ещё течение, которое влияет на управляемость аппарата. Его поворачивает, и это надо учитывать», — прокомментировал командир СКГ АС-34 Алексей Федичев.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.