Моряки отработали манёвры с имитацией аварийных условий в ходе учений «Баренц-2022»
Об этом информирует телеканал «Звезда».
Когда дизель-электрическая лодка погрузилась на дно, аппарат также провёл погружение и стыковку с субмариной.
Учения прошли успешно.
Сообщается, что аппарат способен погрузиться на километровую глубину и принять на борт до 20 человек.
«Это сравнимо со стыковкой в космосе, но тут ещё течение, которое влияет на управляемость аппарата. Его поворачивает, и это надо учитывать», — прокомментировал командир СКГ АС-34 Алексей Федичев.
Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.