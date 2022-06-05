Прокуратура в Якутии проведёт проверку из-за видео с нефтяными пятнами в реке
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Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении нефтепродуктами реки Лены на территории Ленского района», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам.
Ранее сообщалось, что пятна нефтепродуктов были обнаружены на Енисее в Красноярском крае.