В Набережных Челнах произошло смертельное ДТП из-за уличных гонок

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В МВД Татарстана заявили, что в Набережных Челнах в результате аварии погиб 33-летний мужчина.
В Набережных Челнах произошло смертельное ДТП из-за уличных гонок
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На Металлургической улице 33-летний водитель автомобиля Toyota Сhaser в нарушение п. 8.4 ПДД России при перестроении в левый ряд для осуществления разворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Audi Q3 под управлением 36-летнего мужчины, двигавшегося попутно в левом ряду в нарушение п. 10.1 ПДД России со значительным превышением скорости», — говорится в заявлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался на месте.

По имеющимся данным, авария произошла во время уличных гонок.

Уточняется, что за последние два года погибший привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 17 раз.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали в результате крупной аварии в Кабардино-Балкарии.

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