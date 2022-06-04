В Набережных Челнах произошло смертельное ДТП из-за уличных гонок
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«На Металлургической улице 33-летний водитель автомобиля Toyota Сhaser в нарушение п. 8.4 ПДД России при перестроении в левый ряд для осуществления разворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Audi Q3 под управлением 36-летнего мужчины, двигавшегося попутно в левом ряду в нарушение п. 10.1 ПДД России со значительным превышением скорости», — говорится в заявлении.
В результате ДТП водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался на месте.
По имеющимся данным, авария произошла во время уличных гонок.
Уточняется, что за последние два года погибший привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 17 раз.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое пострадали в результате крупной аварии в Кабардино-Балкарии.