Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Случевск со стороны ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Случевск со стороны украинских военных.
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Случевск со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», — написал Богомаз в Telegram.

В результате инцидента пострадал один мужчина, он госпитализирован.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что предприятие по производству масла в Белгородской области ООО «СМ Агро» подверглось обстрелу со стороны Украины. 

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