Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Случевск со стороны ВСУ
- РИА Новости
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«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», — написал Богомаз в Telegram.
В результате инцидента пострадал один мужчина, он госпитализирован.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что предприятие по производству масла в Белгородской области ООО «СМ Агро» подверглось обстрелу со стороны Украины.