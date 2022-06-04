Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Случевск со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Случевск со стороны украинских военных.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», — написал Богомаз в Telegram.

В результате инцидента пострадал один мужчина, он госпитализирован.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что предприятие по производству масла в Белгородской области ООО «СМ Агро» подверглось обстрелу со стороны Украины.