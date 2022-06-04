Обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте арестовали на два месяца

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Хамовнический суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 62-летнего бизнесмена на Комсомольском проспекте в Москве.
Обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте арестовали на два месяца
  • РИА Новости

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ервандяна Айрика Аликовича на два месяца, то есть до 3 августа», — приводит слова судьи ТАСС.

Ранее прокуратура сообщила, что в центре Москвы, на Комсомольском проспекте, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

По информации источника РИА Новости, погибшего мужчину разыскивала полиция Армении за подготовку убийства.

По данным РИА Новости, в убитого бизнесмена выстрелили четыре раза из оружия с глушителем. 

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