Обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте арестовали на два месяца

Хамовнический суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 62-летнего бизнесмена на Комсомольском проспекте в Москве.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ервандяна Айрика Аликовича на два месяца, то есть до 3 августа», — приводит слова судьи ТАСС.

Ранее прокуратура сообщила, что в центре Москвы, на Комсомольском проспекте, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

По информации источника РИА Новости, погибшего мужчину разыскивала полиция Армении за подготовку убийства.

По данным РИА Новости, в убитого бизнесмена выстрелили четыре раза из оружия с глушителем.