Обвиняемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте арестовали на два месяца
- РИА Новости
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ервандяна Айрика Аликовича на два месяца, то есть до 3 августа», — приводит слова судьи ТАСС.
Ранее прокуратура сообщила, что в центре Москвы, на Комсомольском проспекте, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.
По информации источника РИА Новости, погибшего мужчину разыскивала полиция Армении за подготовку убийства.
По данным РИА Новости, в убитого бизнесмена выстрелили четыре раза из оружия с глушителем.