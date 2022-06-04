Депутат Луговой сообщил о смерти предпринимателя Ковтуна

Предприниматель Дмитрий Ковтун скончался в результате болезни, связанной с коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.

«В результате тяжёлой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал Луговой в своём Telegram-канале.

Он назвал произошедшее тяжёлой и невосполнимой утратой.

Также депутат выразил соболезнования родным и близким умершего.

24 апреля американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате, умер в возрасте 88 лет.