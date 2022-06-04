Депутат Луговой сообщил о смерти предпринимателя Ковтуна

Короткая ссылка
Предприниматель Дмитрий Ковтун скончался в результате болезни, связанной с коронавирусом, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.
Депутат Луговой сообщил о смерти предпринимателя Ковтуна
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«В результате тяжёлой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал Луговой в своём Telegram-канале.

Он назвал произошедшее тяжёлой и невосполнимой утратой.

Также депутат выразил соболезнования родным и близким умершего.

24 апреля американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате, умер в возрасте 88 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить