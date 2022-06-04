Депутат Луговой сообщил о смерти предпринимателя Ковтуна
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«В результате тяжёлой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал Луговой в своём Telegram-канале.
Он назвал произошедшее тяжёлой и невосполнимой утратой.
Также депутат выразил соболезнования родным и близким умершего.
24 апреля американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате, умер в возрасте 88 лет.