На Камчатке сгорел деревянный многоквартирный дом

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В Тигильском районе Камчатки сгорел деревянный многоквартирный дом, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пожар возник на втором этаже жилого дома, расположенного на улице Школьной села Седанка. Огонь быстро перешёл на кровлю здания и распространился по всей площади — ориентировочно около 750 квадратных метров», — заявили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что жильцы успели эвакуироваться. По предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет.

Спасателям удалось локализовать возгорание, в настоящее время идёт проливка конструкций.

Ранее стало известно, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. По информации МЧС, всего пострадали два человека.

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