На Камчатке сгорел деревянный многоквартирный дом
«Пожар возник на втором этаже жилого дома, расположенного на улице Школьной села Седанка. Огонь быстро перешёл на кровлю здания и распространился по всей площади — ориентировочно около 750 квадратных метров», — заявили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что жильцы успели эвакуироваться. По предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет.
Спасателям удалось локализовать возгорание, в настоящее время идёт проливка конструкций.
Ранее стало известно, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. По информации МЧС, всего пострадали два человека.