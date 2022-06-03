Аналитик Протасевич рассказал, как планировать семейный бюджет

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Финансовый аналитик Алексей Протасевич рассказал, как планировать семейный бюджет.
Аналитик Протасевич рассказал, как планировать семейный бюджет
  • РИА Новости

«Доходы и накопления люди не записывают по разным причинам — это может быть как отсутствие дисциплины, так и психологический барьер: многие боятся узнать, сколько на самом деле у них получается зарабатывать. Существуют и типичные ошибки при ведении бюджета (например, отсутствие статьи непредвиденных расходов)», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё одна ошибка — отсутствие подсчёта долговой нагрузки.

Как отметил Протасевич, семейный бюджет нужно обсуждать.

«Выход один — сесть и проговорить всё, что наболело, а затем обсудить сам семейный бюджет: его вид, источники доходов, их размер, накопления, расходы», — рекомендует эксперт.

Он считает, что каждая семья может подобрать для себя удобную схему и главное — составить её, услышав пожелания друг друга, и регулярно соблюдать условия.

«Ещё один важный момент — дисциплина. В формировании бюджета должен быть системный подход. Планирование всегда предполагает определённые ограничения», — полагает Протасевич.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.

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