Аксёнов прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в республике.
Аксёнов прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в Крыму
  • РИА Новости

«На данный момент массовых отказов от бронирования на курортный сезон нет. Есть частичные отказы по некоторым направлениям, в том числе это касается путёвок на детский отдых и оздоровление. Сейчас ситуация нормализуется, турпотоки постепенно перераспределяются в пользу железнодорожного и автомобильного транспорта», — заявил он в беседе с mk.ru.

По его словам, проработано автобусное сообщение, запущены прямые поезда с городами, где авиасообщение сохранено, — это Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

«Постоянно добавляются новые составы и вагоны. Этот вопрос находится на контроле и на региональном, и на федеральном уровне», — добавил Аксёнов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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