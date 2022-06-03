Путеводитель по Нижнему Новгороду признан лучшим в России

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Путеводитель по Нижнему Новгороду, выпущенный к 800-летию города, победил в конкурсе «Лучшая туристская карта, путеводитель и SMART-приложение по России  —  2021».
Путеводитель по Нижнему Новгороду признан лучшим в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Кроме карты города, в путеводитель входят QR-коды на аудиогиды, чек-листы для любителей активного отдыха и гастротуров, карта уличного искусства.

Также представлены расписание общественного транспорта и событийный календарь на юбилейный год.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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