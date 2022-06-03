Путеводитель по Нижнему Новгороду признан лучшим в России
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Кроме карты города, в путеводитель входят QR-коды на аудиогиды, чек-листы для любителей активного отдыха и гастротуров, карта уличного искусства.
Также представлены расписание общественного транспорта и событийный календарь на юбилейный год.
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