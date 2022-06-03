Опрос: россияне рассказали о самых желанных подарках
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на результаты опроса сервиса nePochta.
Чаще всего женщины называли ювелирные изделия (49%), смартфоны от Apple (44%), другие смартфоны (39%), деньги (32%).
Среди других вариантов — электроника и бытовая техника, одежда, путешествия.
Около 16% женщин заявили, что прямо говорят мужчине, какой именно подарок хотели бы получить. Среди мужчин об этом говорят напрямую 8% респондентов.
Самыми желанными подарками мужчины назвали смартфон (34%), одежду (25%), различные аксессуары для автомобиля (18%), предметы для хобби (16%).
В список также попали компьютерные игры и деньги.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.