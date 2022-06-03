Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке новостроек

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Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке новостроек.
Специалист по недвижимости Нюхалов прокомментировал ситуацию на рынке новостроек
  • globallookpress.com

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что при снижении спроса сокращается и вывод новых объектов.

«Снижение ключевой ставки и дальнейшее удешевление кредитов положительно повлияет на спрос. Однако процесс его восстановления не может быть мгновенным. Улучшение потребительских настроений, которые влияют на общую ситуацию в экономике, займёт определённое время», — сказал Нюхалов.

По его словам, ценовое спокойствие на рынке новостроек создаёт возможности для вдумчивого подхода к выбору и покупке квартир.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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