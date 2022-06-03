Число договоров долевого участия в строительстве выросло в Москве почти на 10% за четыре месяца
- globallookpress.com
Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».
«В начале этого года жители города покупали новое жильё активно. Так, первые два месяца стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тыс. сделок, а в феврале — 10,1 тыс. Это на треть выше количества договоров, оформленных в те же месяцы 2021 года. Подобная динамика связана в том числе с ростом предложения новых квартир, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ», — прокомментировал ситуацию на рынке вице-мэр.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.