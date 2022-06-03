Число договоров долевого участия в строительстве выросло в Москве почти на 10% за четыре месяца

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по апрель этого года при покупке жилья в новостройках столицы было заключено 31,6 тыс. договоров долевого участия — на 9% выше аналогичного периода 2021 года и на 47% — 2020-го.
Число договоров долевого участия в строительстве выросло в Москве почти на 10% за четыре месяца
  • globallookpress.com

Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».

«В начале этого года жители города покупали новое жильё активно. Так, первые два месяца стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тыс. сделок, а в феврале — 10,1 тыс. Это на треть выше количества договоров, оформленных в те же месяцы 2021 года. Подобная динамика связана в том числе с ростом предложения новых квартир, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ», — прокомментировал ситуацию на рынке вице-мэр.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить