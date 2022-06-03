Сотрудники бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» рассказали об эвакуации

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Сотрудники московского бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза», в котором произошёл пожар, рассказали об эвакуации из здания.
Сотрудники бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» рассказали об эвакуации
  • РИА Новости

«Мне позвонил сотрудник, который увидел новость, и сказал: «Вы вроде там горите». Я сказал, что всё нормально, сирены сигнализации не слышали. Но открыл дверь и увидел «дымовуху», — приводит «Российская газета» слова Андрея, одного из сотрудников бизнес-центра.

По его словам, он и его коллеги поняли, что не доберутся до пожарной лестницы, и стали ждать эвакуации в кабинете.

Пожарные забрали сотрудников с восьмого этажа в люльке.

Другая сотрудница центра, Ирина, сообщила, что пожарные выходы функционировали нормально и не были закрыты.

Ранее стало известно, что начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы.

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