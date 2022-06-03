В Подмосковье открылся межрегиональный экологический форум

В Московской области открылся межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы».

Об этом пишет РИАМО.

Перед началом форума состоялась церемония награждения жителей, отличившихся в сфере обращения с отходами, например, внёсших вклад в развитие областного проекта «Мегабак».

«Я искреннее рад, что Московская область является лидером во всех экологических проектах, которые реализуются в Российской Федерации. И одним из таких проектов является «Мегабак», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Ранее, как сообщал телеканал «360», зампред правительства России Виктория Абрамченко рассказала о введении новых мощностей по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).