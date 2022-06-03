Прошедшие переподготовку военнослужащие — участники спецоперации отправятся к новым местам службы

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В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Москве, состоялось вручение сертификатов об окончании курса дополнительного профессионального образования военнослужащим — участникам специальной военной операции по защите Донбасса.
Прошедшие переподготовку военнослужащие — участники спецоперации отправятся к новым местам службы
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Удостоверения, а также очередные воинские звания и госнаграды вручил статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Сегодня у нас важное событие: первые военнослужащие завершают реабилитацию и уже с завтрашнего дня начинают убывать к местам военной службы. Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», — заявил он.

По его словам, в новых местах службы всё готово к прибытию военнослужащих.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Артём Святненко.

Военнослужащим также вручили документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения подобраны и подготовлены в разных регионах страны квартиры для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

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