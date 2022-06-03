Эксперт по туризму Демиденко назвала популярные страны для путешествий летом

Короткая ссылка
Руководитель направления туров Travelbelka Диля Демиденко рассказала о наиболее популярных туристических направлениях у российских путешественников этим летом.
Эксперт по туризму Демиденко назвала популярные страны для путешествий летом
  • Gettyimages.ru

Большого наплыва россиян стоит ждать в Армении, Грузии и Узбекистане, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, все три направления пользуются спросом в том числе потому, что для посещения стран при наличии российского паспорта не нужно делать визу.

«Например, в Армению можно лететь по внутреннему паспорту России, с Грузией недавно вновь открыли сухопутную границу, и можно хорошо сэкономить на авиабилетах (долететь до Владикавказа, а через границу проехать на маршрутном такси либо вовсе ехать на своём авто), а Узбекистан — очень колоритное и экзотическое направление, которое вновь обрело популярность у соотечественников спустя многие годы», — подытожила Демиденко.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить