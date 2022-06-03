Эксперт по туризму Демиденко назвала популярные страны для путешествий летом

Руководитель направления туров Travelbelka Диля Демиденко рассказала о наиболее популярных туристических направлениях у российских путешественников этим летом.

Большого наплыва россиян стоит ждать в Армении, Грузии и Узбекистане, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, все три направления пользуются спросом в том числе потому, что для посещения стран при наличии российского паспорта не нужно делать визу.

«Например, в Армению можно лететь по внутреннему паспорту России, с Грузией недавно вновь открыли сухопутную границу, и можно хорошо сэкономить на авиабилетах (долететь до Владикавказа, а через границу проехать на маршрутном такси либо вовсе ехать на своём авто), а Узбекистан — очень колоритное и экзотическое направление, которое вновь обрело популярность у соотечественников спустя многие годы», — подытожила Демиденко.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.