Специалист по выживанию Макеев назвал правила выбора туристической палатки

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Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что при выборе палатки для путешествий нужно учитывать в том числе её размеры и материал.
Специалист по выживанию Макеев назвал правила выбора туристической палатки
  • Gettyimages.ru

При планировании одиночного похода лучше выбрать двухместную палатку, а если в путешествие идут два человека — трёхместную, посоветовал специалист в разговоре с «Москвой 24».

На выбор также должны влиять условия, в которых турист собирается отдыхать.

«Палатка для гор и для леса — две совершенно разные вещи. К примеру, есть штормовые, более сферической формы. Это нужно, чтобы при сильных порывах ветра их просто не переворачивало, когда там никого нет», — рассказал Макеев.

Также он посоветовал приобретать палатку из влагоотталкивающего материала, так называемой десятитысячной мембраны.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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