Колокольцев наградил Омскую академию МВД орденом Почёта

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил орден Почёта Омской академии МВД.

Приказ о присвоении госнаграды подписал президент страны Владимир Путин, передаёт телеканал «Звезда».

Как отметил Колокольцев, выпускники учебного заведения, которое имеет более чем вековую историю, стояли у истоков создания советской милиции и защищали страну в годы Великой Отечественной войны.

«Среди выпускников 70 докторов наук, 374 кандидата. Четыре человека удостоены звания Героя России, один — Героя Советского Союза. 183 присвоено звание высшего начальствующего состава», — уточнил министр.

Ранее, по сообщениям RIA56, Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции по Беляевскому району Оренбургской области, спасших людей из тонущего автомобиля.