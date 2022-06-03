«Антонимы с Антоном Красовским» признаны «Лучшим журналистским проектом в интернете»
- РИА Новости
«Спасибо всей команде Института развития интернета: Алексею Гореславскому, Елене Лапиной, всем, всем. Спасибо Сергею Кириенко за поддержку наших инициатив и инициатив наших товарищей. Спасибо Маргарите Симоньян и всем тем, кто позволил мне этим заниматься. Команде RT Россия спасибо. Вы — лучшие. И моя семья», — написал Красовский в Telegram.
Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента состоялась в Москве в четверг, 2 июня.
Премия была учреждена в 2021 году, её призовой фонд составил 18 млн рублей.
Номинантов выдвигают представители медиаиндустрии, а лучшие работы отбирают жюри и экспертный совет.