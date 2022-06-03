В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего вратаря

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Несовершеннолетний житель Новосибирской области погиб после того, как на него упали футбольные ворота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего вратаря
  • РИА Новости

Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По данным следствия, ЧП произошло днём 2 июня в селе Улыбино, где группа ребят играла в футбол.

«После игры потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на незакреплённых игровых воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Ульяновске по факту гибели 13-летнего мальчика в трамвае возбуждено уголовное дело.

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