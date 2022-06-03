В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего вратаря
- РИА Новости
Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
По данным следствия, ЧП произошло днём 2 июня в селе Улыбино, где группа ребят играла в футбол.
«После игры потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на незакреплённых игровых воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия», — отмечается в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Ранее сайт kp.ru передавал, что в Ульяновске по факту гибели 13-летнего мальчика в трамвае возбуждено уголовное дело.