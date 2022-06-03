Бочкарёв: пешеходный мост через Водоотводный канал объединит креативно-деловой кластер в центре Москвы

Короткая ссылка
Пешеходный мост через Водоотводный канал позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: пешеходный мост через Водоотводный канал объединит креативно-деловой кластер в центре Москвы
  • РИА Новости

«Велопешеходный мост через Водоотводный канал, который соединит остров Балчуг и район Якиманка, станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города», — сказал Бочкарёв.

По его словам, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьёвых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.

«Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ им. А.С. Пушкина и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что строительство моста позволит убрать с маршрута три подъёма по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан.

Бочкарёв также отметил, что с появлением моста на десять минут сократится дорога из «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I и десятков офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг.

Кроме того, для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта с общим пассажиропотоком около 1,5 — 2 тыс. человек в день.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить