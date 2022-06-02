В Краснодарском крае рассказали о работе по благоустройству городской среды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл заседание межведомственной комиссии, посвящённое формированию комфортной городской среды.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказал Кондратьев, 30 мая завершилось общероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году.

«Благодарен каждому жителю за неравнодушие к тем поселениям, в которых мы живём. В целом за пять лет по всему региону привели в порядок более 1,2 тыс. скверов и парков на общую сумму свыше 9 млрд рублей», — отметил губернатор.

По его словам, в 2022 году обновят 226 зелёных зон.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.