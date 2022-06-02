Рослесхоз: в России пройден весенний пик лесных пожаров

В пресс-службе Рослесхоза заявили, что в России пройден весенний пик лесных пожаров.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Весенний этап лесных пожаров пройден, однако лесные службы по-прежнему в полной готовности — продолжается наземное и авиапатрулирование. Оперативное выявление возгораний позволяет в максимально сжатые сроки ликвидировать огонь и не допустить роста площадей, пройденных огнём», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз.

1 июня в пресс-службе МЧС России заявили, что в стране продолжают действовать 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 23 тыс. га.

2 июня URA.RU сообщало, что в Свердловской области отменили особый противопожарный режим.