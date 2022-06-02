Автоэксперт Баканов прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин

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Автоэксперт Пётр Баканов прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.
Автоэксперт Баканов прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин
  • Gettyimages.ru

В беседе с Nation News он выразил мнение, что снижение цен продолжится.

«Сложно сказать, многое зависит от геополитических событий, нормализации поставок по правилам параллельного импорта и так далее», — сказал Баканов.

По его словам, если спрос снизится, то продавцы начнут сбивать цены.

Как добавил эксперт, пока нет предпосылок к тому, чтобы подешевели новые автомобили.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.

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