Автоэксперт Баканов прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин

Автоэксперт Пётр Баканов прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что снижение цен продолжится.

«Сложно сказать, многое зависит от геополитических событий, нормализации поставок по правилам параллельного импорта и так далее», — сказал Баканов.

По его словам, если спрос снизится, то продавцы начнут сбивать цены.

Как добавил эксперт, пока нет предпосылок к тому, чтобы подешевели новые автомобили.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.