Специалист Бакулин прокомментировал ситуацию с цифровизацией общественного транспорта

Генеральный директор, совладелец «Бакулин моторс групп» (дочерняя компания ООО «Волгабас Групп») Алексей Бакулин прокомментировал ситуацию с цифровизацией общественного транспорта.

«Общественный транспорт идёт в ногу с цифровизацией. Есть запросы, которые пассажиры предъявляют в своей повседневной жизни. Инфраструктура должна им соответствовать. Неважно, где ты находишься: в магазине, институте, автобусе — есть набор базовых опций», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Бакулин, автобус сам по себе является цифровым хабом и компьютером на колёсах.

По его словам, все сигналы идут от основных элементов и попадают в центральный компьютер, и чем больше появляется гаджетов, новых решений, тем выше нагрузка на бортовую сеть.

«Мы готовы к этому вызову и создали определённый запас для будущих потребителей энергии и информации, которая проходит через электробус», — добавил эксперт.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье запустили приложение для пассажиров общественного транспорта.