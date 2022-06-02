В Российской ассоциации экспертов рынка ретейла высказались о «белой пятнице»

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Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха высказался о «белой пятнице».
В Российской ассоциации экспертов рынка ретейла высказались о «белой пятнице»
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В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что нет особого смысла покупать товары и продукты впрок и лучше на распродажах приобретать только то, что нужно.

«Если только конкретный товар вам действительно нужен и акционная цена приемлемая. Во всех других случаях не стоит смотреть на высокую скидку, потому что в большинстве случаев она идёт с неадекватно завышенной цены. Это относится в том числе ко всей бытовой технике», — заявил Илюха.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в полтора раза.

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