Специалист по недвижимости Мищенко высказалась о спросе на загородные дома

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Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко высказалась о спросе на загородные дома.
Специалист по недвижимости Мищенко высказалась о спросе на загородные дома
  • globallookpress.com

«Сейчас некоторые потребители предпочитают покупать не землю, а готовые дома, так как цены на стройматериалы и отделочные материалы заметно выросли. Однако благодаря новой ипотечной программе эта ситуация может измениться», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в результате вырастет число загородных домов, а цены на земельные участки вырастут.

«Могу предположить, что до конца следующего года цены могут повыситься на 10—15%», — добавила Мищенко.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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