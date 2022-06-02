Юрист Благовещенская прокомментировала спрос на ИЖС в России

Юрист и основатель юридической компании МФЦУ Ольга Благовещенская прокомментировала спрос на индивидуальное жилищное строительство в России.

«Сейчас очень большой спрос на ИЖС. Он стал расти после того, как появилось льготное кредитование. Сейчас вообще делается ставка на загородное жильё, продумывается инфраструктура посёлков», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её мнению, это связано с тем, что места под многоэтажное строительство становится меньше и популярные районы уже застроены.

«Банки готовят целый ряд программ, которые позволят строить загородное жильё на более выгодных условиях. Речь идёт, в частности, и о кредитах на стройматериалы», — добавила Благовещенская.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.