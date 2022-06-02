Почти 23 млн поездок на транспорте совершили школьники и студенты Подмосковья в 2022 году

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что школьники и студенты совершили почти 23 млн поездок на общественном транспорте региона с начала 2022 года.

РИА Новости

Об этом информирует «Радио 1». «В автобусах по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» было совершено порядка 16 млн поездок, а в электричках проехали порядка 7 млн учащихся», — уточнила зампред правительства Московской области Анна Кротова. Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.