Почти 23 млн поездок на транспорте совершили школьники и студенты Подмосковья в 2022 году
- РИА Новости
Об этом информирует «Радио 1».
«В автобусах по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» было совершено порядка 16 млн поездок, а в электричках проехали порядка 7 млн учащихся», — уточнила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.