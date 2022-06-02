Почти 23 млн поездок на транспорте совершили школьники и студенты Подмосковья в 2022 году

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что школьники и студенты совершили почти 23 млн поездок на общественном транспорте региона с начала 2022 года.
Почти 23 млн поездок на транспорте совершили школьники и студенты Подмосковья в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом информирует «Радио 1».

«В автобусах по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» было совершено порядка 16 млн поездок, а в электричках проехали порядка 7 млн учащихся», — уточнила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить