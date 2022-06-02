В Калининградской области начали ремонт дорог к туристическим местам

Короткая ссылка
В Калининградской области по нацпроекту идёт ремонт дорог к туристическим местам.
В Калининградской области начали ремонт дорог к туристическим местам
  • РИА Новости

Как пишет «Янтарный край», до конца августа текущего года планируется завершить капремонт на дороге Калининград — Полесск, которая проходит в районе расположения маяка в посёлке Заливино и является подъездом к Куршскому заливу.

В Тамбовской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2022 года также отремонтируют 12 участков автодорог регионального и местного значения.

«Тамбовский курьер» сообщает, что на всех подлежащих ремонту дорогах установят новые дублирующие дорожные знаки, перильные ограждения, нанесут разметку из термопластика и искусственные неровности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить