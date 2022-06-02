В Калининградской области начали ремонт дорог к туристическим местам

В Калининградской области по нацпроекту идёт ремонт дорог к туристическим местам.

Как пишет «Янтарный край», до конца августа текущего года планируется завершить капремонт на дороге Калининград — Полесск, которая проходит в районе расположения маяка в посёлке Заливино и является подъездом к Куршскому заливу.

В Тамбовской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2022 года также отремонтируют 12 участков автодорог регионального и местного значения.

«Тамбовский курьер» сообщает, что на всех подлежащих ремонту дорогах установят новые дублирующие дорожные знаки, перильные ограждения, нанесут разметку из термопластика и искусственные неровности.