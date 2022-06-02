В Минобрнауки рассказали о мерах по повышению привлекательности российского образования

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Заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова рассказала «Парламентской газете» о мерах по повышению привлекательности российского образования в странах Африки.
В Минобрнауки рассказали о мерах по повышению привлекательности российского образования
  • РИА Новости

По её словам, увеличение квот на обучение в России — не единственная мера.

Она отметила, что сейчас средства из российского бюджета выделяются только на обучение африканцев, но перелёт в Россию стоит существенных денег.

«Поэтому сейчас Минобрнауки, Минэкономразвития предпринимают определённые шаги, чтобы талантливой молодёжи из Мозамбика и Зимбабве Россия могла предоставлять гранты, с помощью которых можно было бы покрывать и иные расходы, связанные с получением образования», — сказала Наталья Бочарова.

Ещё одно направление работы Минобрнауки — готовить студентов не только из их пожеланий, где бы они хотели учиться, но и выполнять заказ страны, из которой они прибыли, — для тех сфер экономики, где специалисты нужнее всего.

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