Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел в Лондон
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон. Как заявил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев, Явлинский отправился в отпуск. Об этом информирует РИА Новости.
- РИА Новости
«Уехал в отпуск, вернётся через две недели», — сказал Яковлев.
Как заявил источник агентства, вечером 1 июня Явлинский улетел в Лондон с пересадкой через Дубай.
В сентябре 2021 года Явлинский рассказал о перенесённой операции на сердце.
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