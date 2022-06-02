Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел в Лондон

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон. Как заявил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев, Явлинский отправился в отпуск. Об этом информирует РИА Новости.
Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел в Лондон
  • РИА Новости

«Уехал в отпуск, вернётся через две недели», — сказал Яковлев.

Как заявил источник агентства, вечером 1 июня Явлинский улетел в Лондон с пересадкой через Дубай.

В сентябре 2021 года Явлинский рассказал о перенесённой операции на сердце.

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