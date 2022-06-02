В Свердловской области отменят масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить указ, в соответствии с которым на территории региона отменят коронавирусные ограничение, в том числе обязательное использование медицинских масок.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области. Документ об отмене масочного режима глава региона планирует подписать в ближайшее время.