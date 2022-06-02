Всеармейский этап конкурса «Морской десант» начался в Калининградской области

В Калининградской области стартовал всеармейский этап конкурса «Морской десант». Его победители представят Россию на Армейских международных играх 2022 года.

Участниками соревнований стали 150 военнослужащих и курсантов, передаёт телеканал «Звезда».

Военные приняли участие в первом конкурсе «Полоса препятствий», который представляет собой 1,2 тыс. м и около 20 препятствий высокого уровня сложности.

Как уточняется, в этом году в конкурсе «Морской десант» принимают участие команды Балтийского и Северного флотов, курсанты Рязанского воздушно-десантного, Дальневосточного общевойскового училищ и Центра подготовки морской пехоты ВМФ.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.