Путин планирует принять участие в одном из мероприятий в честь 350-летия Петра I

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в одном из мероприятий в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Об этом сообщает Интерфакс.

На вопрос журналистов, будет ли глава государства участвовать в юбилейных торжествах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «обязательно».

«Этот юбилей Петра I — 350-летие со дня его рождения — Путин не обойдёт стороной. В одном из мероприятий он примет участие, и мы своевременно об этом проинформируем», — сказал Песков.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.