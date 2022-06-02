Снайперы ВВО провели учения по уничтожению беспилотников в Приморье

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Снайперы дислоцированной в Приморском крае общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) начали осваивать уничтожение БПЛА условного противника стрельбой из укрытий.
Снайперы ВВО провели учения по уничтожению беспилотников в Приморье
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на сообщение пресс-службы ВВО, размещённое на сайте Минобороны России.

Отрабатывать «охоту» на вражеские беспилотники снайперы начали в рамках нового периода обучения на одном из полигонов региона, совместно с расчётами многофункциональных БПЛА «Орлан-10».

Стрельба по беспилотникам велась на дальности до 1,5 км.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

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