На поддержку бизнеса в Хабаровском крае направят 155,7 млн рублей

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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на поддержку предпринимателей в Хабаровском крае выделили 155,7 млн рублей в 2022 году.
На поддержку бизнеса в Хабаровском крае направят 155,7 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Минэкономразвития подвело итоги первых пяти месяцев реализации национального проекта, созданного в целях поддержки регионального бизнеса, сообщает transsibinfo.com.

В Хабаровском крае запущено три проекта: «Акселерация субъектов МСП», «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Планировалось, что к 2030 году в крае 215 366 жителей будут заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, однако эти значения были достигнуты уже к концу 2021 года. Сейчас в этой сфере задействованы 215 873 человека.

Поддержку предпринимателям также оказывают МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», Гарантийный фонд Хабаровского края и ЦОУ «Мой бизнес».

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