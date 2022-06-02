Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в первые летние выходные

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в первые летние выходные.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в первые летние выходные
  • РИА Новости

По его словам, сегодня — самый тёплый день, потом будет прохладнее, но температура прогнозируется выше нормы.

«Атмосферный фронт ожидается сегодня и завтра. Поэтому могут быть грозы и порывистый ветер. Сегодня — +24...+26 °C, завтра — +21...+23 °C», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в выходные погода изменится.

«В субботу и воскресенье будет прохладнее, но преимущественно без осадков. С пятницы на субботу — +11...+12 °C, днём — +20...+22 °C, в ночь с субботы на воскресенье — +7...12 °C, днём — +17...+22 °C», — уточнил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставрополье, Красноярском крае в ближайшие дни будет выше климатической нормы.

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