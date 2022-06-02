Волонтёры Хабаровского края прислали 119 заявок на премию #МыВместе

Более 100 заявок на участие в международной премии #МыВместе направили волонтёры из Хабаровского края. Регистрация продлится до 12 июня.

Премия #МыВместе, учреждённая президентом России Владимиром Путиным, направлена на поощрение граждан за вклад в улучшение качества жизни населения и помощь людям.

Среди главных призов — гранты в размере 3,5 млн рублей. Общий грантовый фонд составляет 90 млн рублей, сообщает transsibinfo.com.

Конкурс включает девять номинаций: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель», «Медиапроект», «Большая перемена» и «Лидер социальных изменений». Участвовать в любой из них могут лица старше 14 лет, некоммерческие организации, предприниматели и СМИ.

Каждый участник представляет свой проект, который пройдёт экспертизу, а затем поучаствует в народном голосовании на портале Добро.ru.

Церемония награждения победителей состоится 2—5 декабря 2022 года в Москве.