Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня электронных услуг

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Правительство России расширило перечень электронных услуг, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня электронных услуг
  • РИА Новости

«В список добавлены ещё семь услуг», — говорится в сообщении.

Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг смогут записываться на приём к нотариусу.

Сервис будет иметь две опции.

Одна из них позволит записаться на приём по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство. Вторая — на приём по всем остальным вопросам.

Ещё одна услуга касается получения выписки из бюро кредитных историй — отчёта, где отражается качество обслуживания кредитов заёмщиками.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня электронных услуг и для бизнеса.

Так, предприниматели с помощью портала госуслуг смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию.

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