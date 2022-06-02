Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня электронных услуг
- РИА Новости
«В список добавлены ещё семь услуг», — говорится в сообщении.
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг смогут записываться на приём к нотариусу.
Сервис будет иметь две опции.
Одна из них позволит записаться на приём по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство. Вторая — на приём по всем остальным вопросам.
Ещё одна услуга касается получения выписки из бюро кредитных историй — отчёта, где отражается качество обслуживания кредитов заёмщиками.
Распоряжением предусмотрено расширение перечня электронных услуг и для бизнеса.
Так, предприниматели с помощью портала госуслуг смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию.