Тренировка экипажей Су-25 «Грач» прошла в небе над Приморьем

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Лётчики провели тренировку на Су-25 «Грач» в воздушном пространстве над Приморьем. Экипаж смог выполнить задачу и найти базы условного противника с воздуха.
Тренировка экипажей Су-25 «Грач» прошла в небе над Приморьем
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Учения прошли в несколько этапов.

Как информирует ИА REGNUM, предварительный облёт указанной территории в горно-лесистой местности выполнили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которым была поставлена задача по вскрытию замаскированных объектов условного противника.

После получения от БПЛА предварительных данных в воздух было поднято звено штурмовиков. 

24 мая тренировочный полёт в Приморье провели экипажи бомбардировщиков Су-24. 

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