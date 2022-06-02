Тренировка экипажей Су-25 «Грач» прошла в небе над Приморьем
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Учения прошли в несколько этапов.
Как информирует ИА REGNUM, предварительный облёт указанной территории в горно-лесистой местности выполнили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которым была поставлена задача по вскрытию замаскированных объектов условного противника.
После получения от БПЛА предварительных данных в воздух было поднято звено штурмовиков.
24 мая тренировочный полёт в Приморье провели экипажи бомбардировщиков Су-24.