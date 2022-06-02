Тренировка экипажей Су-25 «Грач» прошла в небе над Приморьем

Лётчики провели тренировку на Су-25 «Грач» в воздушном пространстве над Приморьем. Экипаж смог выполнить задачу и найти базы условного противника с воздуха.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Учения прошли в несколько этапов.

Как информирует ИА REGNUM, предварительный облёт указанной территории в горно-лесистой местности выполнили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которым была поставлена задача по вскрытию замаскированных объектов условного противника.

После получения от БПЛА предварительных данных в воздух было поднято звено штурмовиков.

24 мая тренировочный полёт в Приморье провели экипажи бомбардировщиков Су-24.